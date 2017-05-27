端午賀節網路瘋傳：彩虹白豚卡
今年端午節網路最瘋傳的賀禮，令人出乎意外的竟是彩虹白豚合成卡；這是網友發揮的創意，勾勒出台灣最美麗的組成，也意外成為既時尚又具話題性的端節卡片。
新當選國民黨主席的吳敦義，藉由臉書「義氣」粉絲團成功與網友搭建互動平台，最近他因為「同婚」釋憲案，立場轉彎被質疑，想不到網友發揮創意，將被調侃的「白海豚轉彎」和「同婚立場轉彎」兩道彎合成構組為「彩虹白豚卡」，貼在「義氣」，讓很多義氣網友轉傳分享。
吳敦義對自己「同婚」立場轉彎有一番解釋，他強調所謂「毛骨悚然」的說法，當時原意是指如果推動同婚民法修正，恐會顛覆原有的民法架構和婚姻觀念，那將會造成社會紛擾；不論此說詞是否為社會接受，吳敦義希望傳達的善意則顯而易見。
「彩虹白豚卡」端節前瘋傳則透露出網路世界難得的溫暖和機智，如果台灣社會也能將質疑、批評、指責、尖銳對峙以幽默和創意化解為一股節慶前的春風，網路平台也會成為傳遞良善的動能，而非謠言製造源。
(中時)
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