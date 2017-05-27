當媽不稱職？爸爸曝楊冪私下這樣做

楊冪因工作忙碌，和老公、女兒聚少離多。(圖／翻攝自陸網)

大陸女星楊冪因工作忙碌，和老公、女兒聚少離多，頻傳出婚變，也被網友吐槽不是好媽媽，不過近日她的爸爸跳出來說話，曝實情解釋狀況。

楊冪被網友吐槽當媽不稱職，爸爸在節目透露，今年上半年有段時間，楊冪幾乎沒有安排工作，全新陪伴女兒小糯米，公司安排工作也會特別注意，留出足夠休息時間，「只是她休息的时候，大家看不到。」

至於楊冪是如何維持身材，楊冪爸爸透露她瘦和健身、吃飯沒關係，是遺傳媽媽，因為楊媽50多歲了依然纖細如少女，他更透露「甚至生完小糯米第二天，就跟原来一樣了。」

(中時電子報)