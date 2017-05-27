女壘聯賽開打 蔡英文盼打造東京奧運戰力

總統蔡英文今親臨企業女子壘球開幕戰開球。(周鎮宇攝)

2017企業女子壘球聯賽今於青年公園正式開打(周鎮宇攝)

2017年企業女子壘球聯賽，今在台北市青年公園舉行開幕戰，不僅力邀樂團玖壹壹前來開唱，總統蔡英文也親臨現場開球，為女子壘球聯賽拉開序幕。

今年企業女子壘球聯賽，經過去年的首屆賽事，今年繼續維持電視轉播，球隊也從去年的4支球隊，擴增到5支，蔡英文說，不管是企業，還是壘球協會都對女壘發展出錢出力，相當感謝。

女壘項目，也將在2020年重返奧運殿堂，蔡英文指出，女壘聯賽讓台灣的女壘好手有發光發熱的舞台，也多了發展機會，更重要的是，期盼能夠在2020年東京奧運取得更好的成績。

企業女壘聯賽，全年度60場賽事，從5月一直進行到11月份，將分別於周六日，輪流在台北青年公園、台中萬壽與高雄鳳新球場開打，都免費讓球迷進場欣賞。

(中時電子報)