E奶書法家產後up 趙心姸：胸快比頭大
「E奶書法家」趙心姸上月生下女兒「ㄆㄤㄆㄤ」，與采欣醫美診所執行長老公蘇杰睿組成一家三口，升格當新手媽咪的趙心姸，對於照顧女兒盡心盡力、堅持親餵母乳，日前並把多出來的母乳，提供給其他寶寶，也因為哺乳，讓她原本就雄偉的E級美胸更up，趙心姸更曬照直呼：「胸快比頭大了」。
不論白天、晚上，趙心姸都堅持親餵母乳，老公體諒老婆辛苦，勸她凌晨就好好休息，小倆口還在上月爆出在月子中爭吵，連電視都被砸，最後夫妻已重修舊好，並負起賠償責任。現在趙心妍仍為「ㄆㄤㄆㄤ」喝母乳，今凌晨她也曬照透露：「擠完奶體重瞬間掉0.5公斤」，也讓網友留言「新手媽媽辛苦了」。
(中時電子報)
關鍵字：趙心妍
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