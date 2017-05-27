悍拒港獨 人大常委張德江：中央絕不會視若無睹
「香港特別行政區基本法實施20周年座談會」，27日於北京人民大會堂舉辦。面對香港近年發起的本土自覺、香港獨立，大陸全國人大常委張德江強硬表示，基本法是「一國兩制」的核心要求，離開這個基本前提，一切都無從談起。
張德江指出，中央對香港擁有全面管制權，香港應牢牢把握一國兩制的根本宗旨，共同維護國家主權安全，保持港澳長期繁榮穩定；香港擁有高度自治權，一部分來自於中央授權，一部分來自於全國人大授予，任何情況下都不能以高度自治為名，對抗中央的權力。
面對香港近年來的港獨浪潮，張德江表示，香港應落實基本法，堅決遏制任何危害國家統一的行為與活動，維護香港長治久安，「中央絕對不會視若無睹」。
張德江致詞時，除細數基本法的成立進程，強調基本法是廣納各方意見，透過逐條逐件表決所達成的共識，甚至基本法內每一處文字、標點符號，都是經過廣泛討論敲定；基本法是香港全體最大公約數，也是內地與香港最大公約數，這最大公約數來之不易，值得倍加珍惜。
(旺報)
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