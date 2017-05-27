MLB》力抗田中將大 他驚奇鎖死洋基
田中將大賽前連2場被打爆，引發受傷疑慮，今先發7.1局，狂飆生涯新高的13K，被敲5安，只失1分。但運動家25歲左投梅尼亞(Sean Manaea)表現更好，主投7局無失分，被打3安，送出8次三振。兩隊前7局0比0平手，運動家在8、9兩局共攻下4分，終場4比1獲勝。梅尼亞摘下第3勝(3敗)，自責分率降到4.35。
大聯盟二年級生梅尼亞，是2013年選秀會皇家第一指名，備受期待。去年在運動家登上大聯盟，繳出7勝9負，自責分率3.86的成績。左投的梅尼亞，主要武器是凌厲的滑球，搭配變速球，今天賽前戰績2勝3負，自責分率5.24。
因田中將大連2場崩盤，這場在洋基主場球賽，更是全美棒球迷矚目，梅尼亞投出7局3安無失分好投，證明自己的實力。
(中時電子報)
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