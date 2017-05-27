滯留鋒＋西南氣流 吳德榮：注意劇烈降雨
4天端午連假起跑，據中央氣象局預報，這4天都是白天多雲舒適好天氣，不過端午過後天氣將轉變，氣象專家吳德榮表示，滯留鋒面加上西南氣流影響，要注意劇烈降雨。
氣象局表示，今明兩天鋒面位於巴士海峽，各地大多是多雲舒適天氣，北部及東部早晚較涼，低溫約攝氏22、23度，中南部約25度左右，白天高溫大約都是30度。
29日各地大多是多雲到晴，30日收假日及31日，南部及東半部開始有短暫陣雨或雷雨。
6月1日，另一鋒面接近及西南風增強影響，全台都可能有局部大雨或豪雨，尤其西半部及東北部小心雷雨，6月2日仍因鋒面影響，各地有大雨或豪雨。
氣象專家吳德榮在《洩天機教室》專欄表示，西南氣流意謂源自南海，更上游也可能源自印度洋，輸送低層暖濕(較輕)的空氣造成大氣不穩定(上重下輕)，如遇鋒面或地形…等抬升作用，容易有對流發展。
西南氣流的強弱不但決定輸入暖濕空氣的多少，西南氣流所形成的垂直風切，更能決定是對流系統發展的種類：氣流較弱時容易形成單胞的對流，壽命短；中等強度則會產生多胞的對流，影響稍加大；氣流最強時，有組織的對流胞，可組成中尺度對流系統(颮線)，經常伴隨劇烈天氣(強風、雷擊、冰雹、瞬間大雨…)。
但如要累積大量降雨，則需另一個必要的條件：大氣環境的變化要很緩慢，例如鋒面近似滯留、西南氣流持續，則重覆激發出的中尺度對流系統，才有可能重覆影響相同的地點，也會累積大量的降雨。下一波滯留鋒及西南氣流，擁有上述兩條件，可能的影響，不容小覷。
(中時電子報)
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