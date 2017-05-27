LPGA》徐薇淩連兩天獵鷹 惜Volvik退至T10
首輪獵到2隻老鷹以65桿並列領先的徐薇淩，今(27日)在Volvik錦標賽第14洞連續兩天獵鷹，但這隻老鷹只能彌補她在第2、3洞的2個柏忌，這輪僅以1鷹1鳥3柏忌平標準桿72桿交卡，沒能續佔排頭，以總桿137桿(-7)退至並列第10，不過只落後獨居領先的韓國菜鳥新人朴城絃5桿，還是有機會爭奪LPGA生涯首冠。
前兩輪打完，大會取總桿143桿(-1)以內共82位選手晉級最後兩輪決賽，為本季晉級人數最多的1戰，台灣女將徐薇淩、龔怡萍與新人錢珮芸3人晉級，龔以140桿並列第32，錢141桿並列第44。另3人曾雅妮與程思嘉2桿差、程思嘉6桿差被淘汰，曾雅妮則黯然吞下連6場出局。
今打完第2輪領先群榜出現小波動，今年加入LPGA的韓國新人朴城炫，飆出當天最低桿65桿，以132桿躍居榜首，另1位韓國女將田仁智交出66桿，挪威女將派特笙揮出67桿，2人同以落後2桿的134桿並列第2。
此戰有希望爭奪「球后」世界第3泰國女將艾莉雅，次輪揮出66桿，以138桿從首輪的並列84，狂升至並列第16，這場比賽只要獲得前3，就可擠下高寶璟成為史上第10位「球后」。
世界第2韓將柳蕭然，剛好以吊車尾的143桿並列第68晉級，落後領先者1桿之多，此役獲得前5、進而登上世界第1寶座的難度相當高。
(中時電子報)
關鍵字：韓國
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