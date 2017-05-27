國道三號中寮隧道17車連環撞 7人輕傷

端午連假首日，國道三號中寮隧道南下發生追撞事故，造成7人受輕傷。(林雅惠翻攝)

端午節連假首日，國道3號中寮隧道南下378.8公里處，今日上午9時左右，發生車禍事故，導致兩線道封閉、該路段堵塞，目前事故車已拖吊完成。

國道3號南下378.8公里處中寮隧道入口處，上午9時左右發生17輛車追撞車禍，現場有7人受輕傷（6女、1男）由救護車送醫治療。警方研判，可能是車輛進入隧道光線突然變暗，駕駛疏失才造成追撞事故。

(中時)