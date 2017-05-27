雲林夜市小販催生「艱苦人條款」 三讀通過

雲林夜市慈愛會催生「艱苦人條款」，26日獲立法院三讀通過。（周麗蘭攝）

小人物大英雄，雲林縣一群夜市小販組成的「夜市慈愛會」從捐款幫助無錢下葬的窮苦人，繼而推動修法使全國各縣市低收入戶的塔位及火化費用都全免，歷經4年奔走，26日立院三讀通過，這群夜市小販聽到好消息激動到差點哭。

簡稱「艱苦人條款」的「殯葬管理條例增訂第21條之一」26日修正通過，低收入戶使用公立殯葬設施如火葬場、靈骨塔等，免收使用管理相關費用，將使全國16萬戶低收入戶，尊嚴走人生最後一程。

雲林夜市慈愛會的召集人之一、經營娃娃機綽號「眼鏡」的陳鴻榮得知消息時，激動得快哭，「4年多了，努力終於看到成果」。

張麗善表示，她代表全國16萬戶低收入戶，感謝所有委員不分黨派，不分藍綠，一致通過這「溫暖的法案」，低收入戶自身及家屬不用再為辦理後事擔心，不會再出現沒錢辦理身後事的人倫悲歌，老有所終的道德倫理精神能具體落實。

夜市慈愛會6年前在上屆立委任期，就向前立法院長王金平、立委張嘉郡陳情催生「殯葬管理條例增訂第21條之一」，可惜只到二讀會，未完成審查。

夜市小販們不洩氣不放棄，發揮在社會求生的韌性，再陳情立委張麗善送案，獲得立委王惠美、江啟臣支持聯名提案，捲土重來如有神助，立院從一讀會審查到三讀通過只花半年，5月26日落槌通過。

夜市慈愛會推動艱苦人條款的緣由是，社會救助法雖已規範保障低收入戶扶助與救濟，但各直轄市、縣市政府、鄉鎮市公所對於低收入戶的殯葬補助標準不一，使得這群社會底層之人難以安葬，而推動修法。

夜市慈愛會6年前開始集資幫助無錢下葬的社會邊緣人，發現需要的人太多了，若政府能立法幫助低收入戶安葬，社會捐款就能幫助到更多邊緣戶。

夜市慈愛會表示，最簡約的後事要7、8萬元，慈愛會一件大約補助3萬5000元，亦即一個亡者大概需要2個團體幫忙。

慈愛會的小販們默默送終6年多不求名聲，1張共同名片只印著姓氏。

他們表示，沒想到社會有這麼多艱苦人，做了才知道，能協助人走最後一程是福分，很珍惜。現在對人生的享受看淡了，比上不足比下有餘，惜福知足就是快樂。

(中時)