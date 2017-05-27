美眾議員提案 要川普維持對台軍售

德州聯邦眾議員麥克·索恩貝里提交《強化亞太區域安全法案》，要求政府遵守對台軍售的承諾。（圖/美聯社）

據美國國會山報（The Hills）報導，共和黨德州聯邦眾議員麥克·索恩貝里（Mac Thornberry）日前提交《強化亞太區域安全法案》，內容除包含強化日韓、東南亞國協（ASEAN）等盟邦的軍事交流外，更特別點出《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）與「六項保證」（Six Assurances），要求川普（Donald Trump）政府繼續維持對台的防禦軍售，並加強和台灣的軍事訓練交流，以確保逐漸失衡的兩岸軍事力量。索恩貝里認為，美方應在台灣提升與維持自我防衛能力上，提供並確保其相關裝備設施之需求。

從台美斷交之後，兩國關係就仰賴《台灣關係法》和1982年提出的「六項保證」維繫，其中，雖不具法律效力的「六項保證」，卻關係著台美軍售的重要關鍵。1982年在中美簽訂三個聯合公報之際，雷根總統（Ronald Wilson Reagan）與蔣經國總統協議、由時任美國在臺協會（AIT）臺北辦事處處長李潔明（James R. Lilley）轉告中華民國，成為台美關係兩大重要基石之一。

實際上，本次提出的新法案內容，主要仍著重於南北韓議題、中國大陸以及南海衝突上，包含駐日美軍強化、薩德系統（THAAD）的未來計畫和南海巡弋的處置。在聲明稿中，索恩貝里表示，川普政府應向亞太盟邦再次保證，將延續並遵守過去對該地安全和穩定發展的政策。

(中時電子報)