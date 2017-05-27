大谷翔平傷後首度戶外打擊 41球轟4發全壘打

大谷翔平今在傷後首度進行戶外打擊。(圖/截自日本雅虎體育)

日職日本火腿隊「二刀流」大谷翔平，目前因為左腿受傷在二軍進行復健，今首度在受傷號進行室外打擊練習，共進行41球，就把4球轟出全壘打牆外面。

大谷翔平目前傷勢逐漸沒問題，原定昨日就要進行戶外打擊練習，不過因為下雨，僅在室內進行打擊練習，也有在牛棚練投，今才正式開始戶外打擊，大谷也全力練習。

繼昨日後，今火腿二軍球場，道奇與遊騎兵相關球團人員，也繼續來到球場觀察大谷翔平狀況。

(中時電子報)