金門縣府端節包船 302位鄉親開心回家

金門縣府端午節「包船」疏運旅客，302名鄉親今早平安抵達。（圖／中天新聞李俊龍）

來往台金兩地的「金門快輪」搭載滿懷鄉愁的旅客抵達料羅港。（圖／中天新聞李俊龍）

小朋友也跟著家人搭船返鄉，體驗不一樣的「金門行」。（圖／中天新聞李俊龍）

昇恆昌在碼頭發送早點餐盒，讓鄉親一下船就感受「回家」的溫馨。（圖／中天新聞李俊龍）

「回家囉！」帶著大包小包的鄉親開心走過料羅碼頭。（圖／中天新聞李俊龍）

迎接端午節返鄉人潮，金門縣府安排包船疏運旅客，「金門快輪」昨搭載302人自台中港出發，今（27）日上午平安抵達料羅港。不少第1次搭船返鄉的旅客表示，穿越大海的不同體驗，讓人十分開心！

金門縣港務處指出，平日往來台金兩地的金門快輪，在昨晚10時40分搭載302名旅客自台中港出發，今天上午7時30分抵達金門料羅港，並在8時許入港泊岸，沿途風平浪靜，十分順利。

就讀台中東海大學的陳同學表示，因為今年端午節放3天假，時間上比較充裕，才特別揪朋友一起搭船返鄉，本來還有點擔心會暈船，實際上卻是平穩舒適，這也是他第1次從台灣搭船回家，感受和心情與過去都不一樣，以後如果不趕時間，還會考慮再搭船。

「823炮戰」期間與家人赴台，旅居台中賣水果的老鄉親王進中則表示，「人要知福、惜福」比起過去坐軍方「開口笑」登陸艇到台灣，一路暈得半死，快輪走得快又舒適，實在好太多了。

縣府秘書長林德恭率同港務處長張瑞心、觀光處長陳美齡等人在碼頭迎接，歡迎鄉親返金過節，昇恆昌也在現場發送餐盒，讓大家一下船就感到「回家」的溫馨。

(中時)