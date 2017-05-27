綠委籲各部會學蔡英文用心經營FB 網批臉書治國

總統蔡英文。（本報系資料照）

34個內閣部會，超過1/4沒有官方臉書或粉絲專頁(9個，外交部、法務部、財政部、公平會、中選會、海巡署、環保署、主計總處、中央銀行)。(擷取自管碧玲臉書)

民進黨立委管碧玲26日表示，在媒體環境缺乏正面新聞的情況下，臉書(FB)是可以主動出擊的戰場，但只有故宮有在經營，內閣形同缺席。管呼籲團隊，不要在民意市場消極被動，學學總統，好好經營臉書吧！「靠傳媒 COWmedia」專頁則認為「用臉書和推特就能知道民意和治國了嗎？那買一堆假帳來按讚不就執政100分了…說這些543的話不如做點實事。」痛批是臉書治國。

管碧玲認為，臉書已經是一個民意市場，從臉書取得資訊，更是廣大階層的習慣。在媒體環境缺乏正面新聞的情況下，臉書應該是有溝通企圖的人，可以主動出擊的戰場。但管想在內閣就職週年時，看看各部會端出什麼成績單，臉書一搜尋，發現慘不忍睹。

根據統計，34個內閣部會，超過1/4沒有官方臉書或粉絲專頁(9個，外交部、法務部、財政部、公平會、中選會、海巡署、環保署、主計總處、中央銀行)。

從粉絲按讚人數來看，12個部會在2萬人以下，8個部會不到1萬人，僅5個(行政院、國防部、經濟部、陸委會、故宮)超過10萬人。

從貼文數量來看，近一個月來僅8個(行政院、國防部、經濟部、農委會、退輔會、客委會、僑委會、故宮)超過50篇，一個月不到30篇的有7個(內政部、科技部、衛福部、NCC、金管會、工程會、藏委會)。

從貼文平均按讚數來看，近十天平均按讚數超過300次的只有5個(行政院、國防部、勞動部、國發會、故宮)，低於100的有15個、低於20的有5個(科技部、教育部、NCC、客委會、人事行政總處)。

從粉絲專頁綜合表現率來看，4個低於10%(國發會、金管會、陸委會、人事行政總處)。超過50%的只有3個(科技部、衛福部、故宮)，其中科技部和衛福部並非表現好，而是人數與貼文數量都很少

換句話說，真正有在經營臉書的，可以說只有故宮，內閣形同缺席。管碧玲直言不要在民意市場消極被動，學學總統，好好經營臉書吧！

「靠傳媒 COWmedia」專頁表示用臉書和推特就能知道民意和治國了嗎？那買一堆假帳來按讚不就執政100分了，也離真實民意越來越遠了！說這些543的話不如做點實事。痛批這根本是臉書治國。

網友也痛批「學總統玩臉書，寫推特？我來當總統就好了，我都會啊⋯我只是學不會臉皮怎麼變厚而已⋯」、「可是管媽自己的臉書也滿慘的，按讚都只有幾百個」、「蔡英文都叫小編回哪有用」、「學蔡英文講幹話嗎？」、「原來現在治國是看臉書發多少文章？果然是空心一派的」

(中時電子報)