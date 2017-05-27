蔡英文開球 遭蔡其昌洩底不擅長運動
蔡英文總統今日上午出席「2017企業女子壘球聯賽」開幕典禮，被立法院副院長蔡其昌洩底，蔡其昌說，「我跟總統認識很久，當了她幕僚四年，總統不擅長運動，但總統很關心運動。」蔡其昌說完，直呼「不好意思」。
蔡英文總統今天不僅致詞還開球，雖然捕手沒接著，但是總統投了一個好球。
總統致詞時， 由於壘球即將重返2020東京奧運項目，選手們以進軍2020東京奧運為目標，並籲請相關單位與民間力量充分合作，給選手們更多支持。
總統指出，去年7月她在總統府接見女壘世錦賽國手們。去年企業女子壘球聯賽已有4支球隊參與，而今年的聯賽則增加了第5支球隊，且同樣有電視轉播與網路直播，相信競爭會更激烈，比賽更精彩、更有可看性。
總統接著肯定台灣女壘的實力，台灣女壘一向都名列國際前茅。現在國內各級的女壘球隊，總數已經達到48隊，已經有相當的基礎。為了讓選手的生涯發展更有前景，首要之務就是推動運動的職業化跟聯賽化，而企業女子壘球聯賽，就是非常重要的一步。
蔡其昌致詞時表示，就如同中華奧林匹克委員會主席林鴻道說的，總統對於體育預算及體育界要求做到到事情，總統都全力以赴，今天也用具體行動，到球場關心。
(中時)
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