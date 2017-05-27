高碩泰：掌握李明哲案 營救國人責無旁貸

高碩泰說，駐外單位關心國人，也希望能想辦法營救國人。(江靜玲攝)

我國駐美代表高碩泰26日表示，對台灣非政府組織工作者李明哲遭中國拘捕的最新發展，代表處有初步掌握，且與美國行政、國會和相關團體保持暢通往來。高碩泰說，駐外單位關心國人，也希望能想辦法營救國人。

中國大陸國台辦發言人安峰山25日指稱，李明哲因涉嫌「顛覆國家政權罪」，在日前遭到湖南省安全機關逮捕。在此之前，李明哲的妻子李凈瑜甫於本月中旬來美在國會作證，並向國務院、白宮尋求協助。

高碩泰26日與媒體茶敘受訪表示，對最新發展雖有初步掌握，但希望能進一步觀察，若有任何發展再做必要回應。不過，仍將以駐外單位關心國人，希能設法營救國人立場，密切觀察相關進度。

高碩泰說，我們與美國行政部門、國會，相關團體隨時都保持暢通往來，並分享資訊。他表示，李明哲是我們的國人，任何國人在國外發生人身安全情況，政府絕對責無旁貸。

他表示，李明哲家屬在華府期間，駐美代表處根據國內指示，並基於尊重家屬立場，希能提供必要協助。

至於後續駐美代表處是否會接手李明哲案與國務院、白宮溝通，抑或由李明哲家屬的國際援救小組進行？高碩泰表示，將根據國內指示，並尊重家屬選擇。媒體追問，家屬是否有表達，高碩泰重申，還是希望得到國內進一步指示。

國務院東亞太平洋局(EAP)發言人派克(Connie Paik)回覆台灣媒體詢問李明哲案最新發展時則表示，知道李明哲案，但在實踐上，不會公開評論外交討論內容，並重申，美方一貫立場為鼓勵北京和台北當局進行建設性對話，確保溝通渠道保持開放，進而能夠定期且可靠交換雙方重要的信息。

(中時)