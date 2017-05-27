李明哲被入罪 民進黨：令人憤怒與不滿
台灣NGO人士、本黨前同志李明哲先生被中共政權以「顛覆國家政權罪」逮捕一事，民進黨發言人張志豪今表示，李明哲先生長期致力關心中國民主化運動，令人感佩。惟中國大陸的有關部門以充滿爭議的處置方式，未公開任何事證，拒絕透過《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》通報我政府相關訊息，即逕自逮捕李明哲，令人憤怒與不滿。對此，民進黨表達嚴正抗議。
張志豪表示，中國大陸忽視人權的不當作為，勢必讓台灣人民產生寒蟬效應，嚴重破壞兩岸社會的正常往來，不利兩岸人民交流，亦傷害了中國大陸的國際形象。
對此民進黨亦做出三項嚴正要求，一、中國當局應以文明法治國家的態度，公開所有證據資料及公開審理該案，而非以黑箱作業處置該案；二、中國司法部門必須確實維護李明哲的人權和健康，他有權利聘請律師進行辯護，保障其司法權益；三、北京當局應盡速依循正當合法管道，與我政府密切聯繫與合作，協助家屬赴中探視，避免讓兩岸關係更形惡化。
(中時)
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