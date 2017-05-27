躲衣櫃偷聽 周玉蔻和黃義交「寶寶事件」最轟動
名嘴周玉蔻27日驚爆離婚，讓外界相當震驚，不過在事業上是女強人的她，情路卻很坎坷，和黃義交、何麗玲三角戀最為轟動，「寶寶」事件（男主角黃義交對所有女友的暱稱）廣為人之，她更為對方墮胎，最後仍已分手收場。
周玉蔻曾批露懷了黃義交的孩子，對方卻以政治前途要求她墮胎，手術當天他更把車停外面，要周玉蔻自己走進去，手術完拖著虛弱身體，還要自己開車回去，讓她忍不住大聲痛哭。
而後她發現黃義交劈腿，和名媛何麗玲交往，她和何便聯手，她先躲進何的衣櫃，偷聽兩人對話，何麗玲大聲問黃義交：「你和周玉蔻到底是什麼關係？」然後她聽到黃義交以一種不屑的口吻說：「那個沙皮狗啊」，讓她衝出衣櫃，指著黃義交破口大罵。
之後三角戀被揭穿後，黃義交與何麗玲就公開情侶關係，她只能黯然退出，直到2001年，和美籍華裔商人李賢礽在波士頓結婚，沒想到恩愛16年，最後仍以離婚收場。
(中時電子報)
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