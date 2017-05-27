陸十九大前職務調整 蔡奇升任北京市委書記

現任北京市長蔡奇，今被中共中央升任為北京市委書記。（圖/中新社）

據大陸澎湃新聞報導，中共中央今日宣布，原任中央政治局委員兼北京市委書記的郭金龍，將卸下書記一職、轉任中央精神文明建設指導委員會副主任；所遺下之空缺，將由去年10月甫成為北京市長的蔡奇接任。讓這位起步於福建、發跡於浙江的新任市委書記，繼代理北京市長後，再次成為外界關注的大陸政壇新星。

現年62歲的蔡奇，福建尤溪人，福建師範大學政治經濟學博士。1983年從福建省委辦公廳綜合處幹部起步，歷任福建省三明市委副書記、市長、浙江省衢州市委書記、杭州市長、浙江省常務副省長等職。2014年升任中央國家安全委員會辦公室副主任（正部長級），2年後轉調北京市代理市長，到職未滿一年轉正。如今又兼任市委書記，讓他的仕途再次攀上高峰。

而屆滿70歲的原北京市委書記郭金龍，轉調中央精神文明建設指導委員會副主任後，應屬於屆齡待退的狀態。

(中時電子報)