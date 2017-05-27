叫陣吳敦義選雙北 洪耀福遭諷乾脆邀扁選北市

民進黨秘書長洪耀福。(中央社)

前副總統吳敦義當選國民黨主席，民進黨副秘書長洪耀福日前表示吳敦義應該像個男子漢，自己下來選台北市或新北市，吳敦義昨日則回「那是不可能的事情」。對此，文傳會副主委洪孟楷諷刺表示洪耀福可以著手規劃2018夢幻名單，挽救蔡英文的民調，並建議邀請不甩「五不」陳水扁前市長回鍋參選北市。

洪孟楷說民進黨秘書長洪耀福不知是否也愛說幹話，竟要國民黨準主席吳敦義參選雙北市長？不看看民進黨禮讓的柯文哲目前民調之低，如此厚臉皮，還好意思叫別人像男子漢？既然如此，為幫蔡英文挽救低迷民調，建議洪秘書長可以著手規劃2018夢幻名單，保證令選民耳目一新、重新喚起20年前民進黨進步、開放的創黨形象！

洪孟楷並提出6都建議人選，包括台北市邀請陳水扁前市長回鍋參選，都可以不甩「五不」了，就說徵招對復健有利；新北市：水牛游錫堃一定是不二人選，上次只輸兩萬票，本次一定大有可為；桃園市當然要呂秀蓮副總統親征，這樣才展現呂副力挺蔡英文的決心；台中市：蘇嘉全院長既然在國會被架空權力，更應該重回地方蹲點，重新燃起政治熱情；台南市：林全院長改組風聲不斷、乾脆下放台南參選，順勢內閣改組，一兼二顧；高雄市：陳建仁副總統當仁不讓，年金改革風波不斷，應該是回鄉參選的時候了。

洪孟楷說北北桃、中南高，有這六位夢幻的總統、副總統、院長參選，絕對能讓國人耳目一新，而且蔡英文能叫動這六位，不言可諭這是綠營大共主，再也沒有人懷疑蔡英文搞不定派系。

「如果上述的參選名單，洪秘書長喬不定、做不到，那就請別再關注國民黨或是消費國民黨！」民進黨執政，就請拿出像樣的成績單，讓全民好好看看！「男子漢，千萬別只剩一張嘴！」

(中時電子報)