台東國中技藝班參加國際美容賽，成績亮眼

台東縣國中技藝班學生，參加美容造型比賽，成績亮眼。（莊哲權攝）

台東縣國中技藝班學生，日前參加2017台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型競技大會，在青少年組中成績大放異彩，共獲得1冠軍、1亞軍、1季軍、1殿軍、12特優的佳績，並獲得大會競賽總錦標特優獎。

由公東高工指導的台東縣國三技藝班，包括新生、東海、寶桑、知本、大王、鹿野、都蘭、賓茂中等國中學生，日前由公東高工美容美髮科科主任鍾婷文帶領，參加「2017年台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型比賽」，成績亮眼。

都蘭國中王靖寧對整體美學造型設計有自我獨特的想法與創意、極具吸睛的作品勇奪國際創意紙圖整體造型冠軍。新生國中謝心榆細膩的設計獲得亞軍。東海國中楊子萱季軍。大王國中學生巴瑋涵殿軍，他說，參與比賽是一種榮譽，也是一種自我挑戰的使命。

獲得特優的學生有劉芊佑／新生國中、張艷慈／新生國中、潘筱軒／新生國中、楊智鳳／東海國中、陳威／賓茂國中、高尤彥／賓茂國中、偕芷瑜／寶桑國中、賴玟均／寶桑國中、林芃樺／知本國中、張鈴儒／大王國中、李亞崴／大王國中、張聖仁／鹿野國中。

鍾婷文指出，台灣髮型美容美甲美睫賽事已國際化，期望藉由賽事的舉辦交流，讓公東高工的學生有更多的舞台可以發揮，同時找到自信與未來的目標，更也藉此促進整體美容美髮國際技術視野。

「2017年台灣國際盃髮藝美容美睫美甲造型比賽」參賽選手分別來自韓國、馬來西亞、中國大陸、及全國各地的國高中職校、大專院校以及業界好手、新住民等1500位 ，是國際業界的最高榮譽比賽，更成為國內與國際業界互相學習、觀摩的最大平台。

公東高工校長藍振芳表示，國三技藝班學生在2015年首次參加專題展演走秀，就因表現亮麗又吸睛，讓鄉親刮目相看，這次又以美學造型的設計參加國際創意紙圖整體造型，讓國際評審老師對台東後山孩子的創意美學刮目相看。

(中時)