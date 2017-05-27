方中信代言9年遭解約 關鍵照疑曝光網傻眼

方中信晚宴照片疑似曝光，但粉絲力挺，認為他無言行不當。（圖／取自微博、達志影像）

香港男星方中信日前突被代言了9年的瑞士錶商無預警解除代言關係，他所屬的經紀公司發聲明力挺他，但對方明言他「言行失當」，認為他不符合代言人形象，而近日有他出席活動時的照片流出，當時方中信是被來賓強抱，不少網友力挺他，認為他恐怕才是「受害者」。

方中信本月20日人還到廣州出席手錶活動，沒想到隨後竟被該廠商表示「言行失當，完全與品牌代言人身分不符。」更說他讓公司管理層與在場嘉賓尷尬萬分，因此決定和他解約。

可方中信所屬公司發聲明表示支持，讚他「一直盡忠職守」，但也提及他當晚以個人身分出席品牌晚宴，「席間一切活動實屬私人活動，與代言合同無關，因此並未有在出席品牌活動時言行失當而影響品牌之形象及聲譽。」

而近日網上流傳幾組方中信在活動上的照片，其中一張他被女嘉賓又摟又抱的照片曝光後，不少網友心疼他，認為他親切接受粉絲的舉動，也有在場人士聲援他，表示他還大方幫忙簽名，不解為何會遭解約。

(中時電子報)