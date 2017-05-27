方中信代言9年遭解約 關鍵照疑曝光網傻眼
香港男星方中信日前突被代言了9年的瑞士錶商無預警解除代言關係，他所屬的經紀公司發聲明力挺他，但對方明言他「言行失當」，認為他不符合代言人形象，而近日有他出席活動時的照片流出，當時方中信是被來賓強抱，不少網友力挺他，認為他恐怕才是「受害者」。
方中信本月20日人還到廣州出席手錶活動，沒想到隨後竟被該廠商表示「言行失當，完全與品牌代言人身分不符。」更說他讓公司管理層與在場嘉賓尷尬萬分，因此決定和他解約。
可方中信所屬公司發聲明表示支持，讚他「一直盡忠職守」，但也提及他當晚以個人身分出席品牌晚宴，「席間一切活動實屬私人活動，與代言合同無關，因此並未有在出席品牌活動時言行失當而影響品牌之形象及聲譽。」
而近日網上流傳幾組方中信在活動上的照片，其中一張他被女嘉賓又摟又抱的照片曝光後，不少網友心疼他，認為他親切接受粉絲的舉動，也有在場人士聲援他，表示他還大方幫忙簽名，不解為何會遭解約。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。