2017南投運動嘉年華　埔里鯉魚潭走秀登場

南投運動嘉年華以創意走秀登場，圖為台灣體大角力隊展現角力技巧。（廖肇祥攝）

南投運動嘉年華以創意走秀登場，圖為埔里在地社團打扮成古典新娘迎親。（廖肇祥攝）

南投運動嘉年華以創意走秀登場，圖為在地農家婦女展現在地食材所做的料理。（廖肇祥攝）

2017南投運動嘉年華27日在鯉魚潭開跑，為帶動運動觀光之風潮，達到全民運動，主辦單位以水陸運動結合地方觀光產業，在南投縣政府與南投縣埔里中心湖觀光發展協會、中華民國運動觀光協會及臺灣體育運動大學，共同打造這場健康的活動。

南投運動嘉年華今年來到第二屆，這屆規劃一系列的精彩競賽與嘉年華活動，參與者盡情的展現活力與歡樂，結合在地文化，進而達到嘉年華行銷城市的目的，主辦單位這次加入在地原民元素，希望參與者可以深度的體驗原民文化。

主辦單位表示，埔里是一個文化小鎮，匯集許多族群及故事，在日據時代，埔里鯉魚潭風景區是赛德克族以物換物的地方，也是獵人必經的獵徑，與賽德克族有著息息相關，族人血液中融入與萬物生存競爭的意識，不斷的超越自己，全力奔跑追逐獵物，展現自身的強大，創造出屬於賽德克的精神─永不放棄，這樣的精神，也適合運用在運動賽事上，勇於挑戰自己的極限，全力追逐前方的目標，創造人生無法磨滅，值得紀念的紀錄。

主辦單位指出，埔里鯉魚潭提倡週邊的傳統文化，以路跑串連各個聚落，分別設計2.2KM路跑起跑，17.6KM接力賽，另有使用竹筒與回收塑膠桶，繩索等材料進行的自力造舟競賽，可增加團隊默契，讓親子間更有話題，創造自己的無限可能。

活動也結合各農會產銷班的農特產品，邀請農友到場走秀，展現各類文創商品，原住民文化特色商品，另於競賽場域周邊開設農產品特展區，美食攤區，胖卡車展區，攝影比賽活動，文化特展及水上遊憩區等，讓民眾一起來感受歡樂與活力的運動休閒氛圍。

(中時)