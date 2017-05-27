台中花博吉祥物 看背影大家猜中石虎！

台中花博吉祥物背影曝光，很多網友都猜是「石虎」，答案6月中旬揭曉。（摘自臉書）

台中世界花卉博覽會臉書粉絲專頁。（摘自臉書）

臺中世界花卉博覽會臉書粉絲專頁，昨晚（26日）貼文：「花博吉祥物背影曝光！一起猜猜看，牠「們」是誰？」，隨後，市長林佳龍也在臉書轉傳分享：「看看這四位這麼潮的背影和髮型，猜猜看，揪～竟～～是誰這麼適合擔任2018臺中世界花博的吉祥物呢？！」引發網友熱烈討論吉祥物的真實身份。

2018臺中世界花卉博覽會倒數525天，昨天（26日）晚間花博臉書粉絲專頁搶先公布吉祥物背影照，四顆棕色的後腦杓，搭配上活靈活現的小耳，毛髮的紋路並勾勒出花博Logo，讓不少網友直呼「卡哇伊！」，猜測吉祥物就是「石虎」，臺中市長林佳龍也在臉書轉貼分享，預告花博吉祥物6月將萌翻登場！

「可愛石虎！」、「是石虎界的我們這一家」、「後腦完勝」、「Q石虎~真萌」，網友紛紛在底下按讚、留言，猜測花博吉祥物就是石虎。另有眼尖網友發現，吉祥物的後腦杓上，毛髮紋路還巧妙地勾勒出花博Logo，興奮表示「卡哇伊！想看正面」！

市府新聞局表示，花博吉祥物預計6月中旬正式與大家見面，屆時將分享牠們的故事，也將推出專屬LINE貼圖。

臺中花博原規畫於后里設置一個完整展區，2014年卻在此發現臺灣珍貴保育類動物石虎的蹤跡，在市長林佳龍指示下，3個月內完成原本園區面積縮減，並另覓外埔、豐原兩地補足展覽空間。

臺中保護生態決心及努力獲得國際園藝生產者協會（AIPH）肯定，由「臺中國際花卉博覽會」更名為「臺中世界花卉博覽會」，更具代表性，也帶動區域共榮發展。由此推論，花博吉祥物就是「石虎」的可能性極高，答案已呼之欲出。

花博展期自2018年11月3日至2019年4月24日，強調永續性價值，即使活動結束，每個展區也會留下很多寶貴資產，例如后里馬場將成為亞洲最大國際馬術競技場、外埔展區作為國際農創園區、豐原展區則是糕餅博物館，因應花博而開闢的交通路線，也透過舉辦花博的契機，為地方帶來建設，促進繁榮發展。

(中時)