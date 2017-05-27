蘇花塞車車潮湧現 預估下午3時至6時最塞

端午連假首日，蘇花公路清晨南下車潮湧現，花蓮秀林鄉崇德管制站路口車流量陸續增加。（張祈攝）

端午連假首日，蘇花公路清晨南下車潮湧現，花蓮秀林鄉崇德管制站路口車流量陸續增加。（張祈攝）

連假期間蘇花公路崇德到和平路段端午連假期間，上午9時至下午5時，禁止21噸以上重車行駛。（張祈攝）

端午連假第一天，南下花東車潮自清晨陸續出現，必塞區「蘇澳」、「南澳」路段自上午7時已出現回堵車流，花蓮新城警分局交通組長黃榕仙預估，連假首日將以上午8時至12時及下午3時至6時最塞，提醒用路人別為了搶快，隨意超車、逼車，以免發生事故。

蘇花公路花蓮秀林鄉崇德管制站路口今天上午陸續出現車潮，交通組長黃榕仙指出，車流量明顯增加，預估端午連假南下車潮以首日為最多，車流尖峰將出現在下午3時至6時，相較蘇花易塞車的蘇澳及南澳路段，花蓮和平至崇德相對順暢，時速平均可維持40至60公里。

他也提醒用路人，蘇花公路崇德到和平路段端午連假期間，上午9時至下午5時，禁止21噸以上重車行駛，此外為避免遊客在景點區任意迴轉，造成後方車流堵塞，今年在大清水風景區、匯德隧道及崇德隧道口等景點區，除了增派警力協助疏導外，也在道路中央擺放交通錐，車流只能順向通行進入風景區，對於車流紓解都有幫助。

(中時)