努力卻回不去 曾雅妮該考慮暫別LPGA了！
任何運動項目選手，最怕的不是贏不到冠軍，而是付出努力卻在賽場上得不到回饋，最後不只輸掉成績，也輸掉鬥志、信心，如此殺傷力比沒贏到冠軍還可怕。
LPGA生涯贏過15座冠軍的曾雅妮，現在的狀況就是如此，去年吞下單季最多12場淘汰後，今(27日)在Volvik錦標賽打完前兩輪又提前道別賽場，本季目前為止9戰8場淘汰，且連續6場沒晉級，讓國人為這位連續109周位居世界第1的台灣之光，感到不捨與難過。
究竟她出了什麼問題？其實在她今年跌至空前谷底之際，已經是其次，當今最重要的是，她用何心態面對今年慘淡成績？是否還有東山再起的企圖心？
任何一位運動選手，一旦遇到像曾雅妮本季屢戰屢敗(淘汰)，身心必然受到打擊、意志消沈，除非，一直堅持下去，把這些不如意的表現，當作是重振雄風的必經過程，如果她現在是抱著這樣的心情LPGA任何1場比賽，那就繼續打下去吧！
但若沒有年輕時要在LPGA揚眉吐氣的雄心壯志，只是為了爭「面子」，那就該慎思是否該暫別LPGA舞台了，因為這已失去了前進的動力。
看來，曾雅妮至今還沒有放棄，可是她現在狀況就像是一個滿身是傷、卻不知如何是好的小孩，沒辦法與人爭長短，只能默默的在療傷，期待過去的那個曾雅妮能回來。只是，一方面她今年已經28歲，另方面近年紛紛竄出具奪冠實力20歲左右新秀，想重返榮耀的途徑只有一條，就是暫別LPGA療傷止痛，等準備好了再回來。
(中時電子報)
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