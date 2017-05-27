林志玲虧小S說話不算話 暖喊話「需要我都會在」
小S與林志玲不僅多次在螢幕互嗆較勁，雙姝更鬥進大銀幕，在蔡康永執導首部電影《吃吃的愛》中，小S與林志玲在戲中上演瑜亮情結，在戲外小S也常開林志玲玩笑，小S甚至還開支票「半年內不攻擊林志玲」，對此，林志玲則在微博發文說：「妳，一定說話不算話⋯」。
小S與林志玲鬥嘴，不僅成功掀起話題，也成為觀眾最喜歡收看的橋段，而在日前舉辦首映會上，小S逗趣對志玲姊姊人偶動手動腳，隨著電影《吃吃的愛》今（27日）上映，林志玲一早則感性發文，提到小S曾宣告半年內不攻擊她，林志玲說：「妳，一定說話不算話⋯」，不過她也暖心喊「但，需要的時候，我都會在」，發文十足姊妹情深。
(中時電子報)
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