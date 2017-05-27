古蹟沒FU？ 柯文哲：台灣風景要有故事
台北市長柯文哲今天前往基隆，參加「淡蘭義工隊」的授旗典禮，同時也與基隆市長林右昌、新北市副市長葉惠青一起漫步淡蘭古道，柯文哲表示，台灣有好山好水，觀光客卻不多，原因是台灣的觀光缺少了故事，而淡蘭古道是個紀念的開始，過去連結北北基民生交通要道，有歷史也有故事，他希望淡蘭義工隊將這些東西傳承下去，吸引更多人加入。
柯文哲表示，早年類似古道的設施，每家每戶都要出一名人丁協助修，當台北市長後發現，民間奉公精神很缺乏，大家都要吃公家的、用公家的都很慷慨，用自己的卻很摳，而淡蘭義工隊成員會選擇在土地公生日的時候，修路順便拜拜吃飯，這種精神很值得在現代推廣。
但柯文哲同時感慨，台灣有著好山好水，觀光客卻不多，印度泰姬瑪哈陵只有一棟建築，有故事在裡面，讓建築更了不起，大稻埕老街有蔣渭水、台灣新文化運動，故事擺進去之後令人感覺就很不一樣，北投房子看起來還好，但若是跟觀光客講該處是張學良故居，有了故事就會變得不同，他認為台灣風景名勝，要把故事帶進去，才會更成功，把故事帶進歷史遺跡裡，更具吸引力的觀光景點，故事使古蹟有靈魂
針對花蓮縣長傅?萁最近動作頻頻，贈送農產品給北市的里長及議員，被揣測是為日後選舉鋪路，柯文哲笑稱「想太多了」，指傅?萁應該是到花博公園賣西瓜，而且幾乎每周都有縣市首長來推銷他們的農產品，對於傅?萁是否參加北市長選舉及其影響，柯文哲單手揮揮說：「等發生再說」。
(中時)
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