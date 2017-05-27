法網／紅土2連冠 「辛然配」強勢問鼎法網后冠
我國女網好手詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲(Martina Hingis)，1月搭檔至今席捲3冠，其中2座是超強賽(Premier Mandatory)冠軍、1座超5賽(Premier 5)后冠，年終賽積分衝上第1位，法網前夕紅土賽季更笑納2連冠，有望問鼎法網女雙后冠。
生涯坐擁12座大賽女雙冠軍，辛吉絲自從去年8月與印度女將米爾莎的「神組合」拆夥後，就不斷尋找合適人選，善於前排攻擊的辛吉絲，正好遇上後排拿手的詹詠然，打法互補也讓兩人一拍即合。
「辛然配」聯手不到兩個月就在合拍第3場賽事，超強賽印地安泉賽捧起合作首冠，邁阿密網賽4強鎩羽而歸，但隨後超強賽馬德里網賽，開啟兩人紅土賽季連勝火侯。
馬德里網賽是兩人合作首個紅土賽事，前兩戰都拚進超級搶十才艱辛逆轉，不過「辛然配」表現倒吃甘蔗，拍下兩人紅土賽首冠。有了馬德里的合作，隨後的超5賽事羅馬賽，「辛然配」先是撂倒大會頭號種子，又擊敗前女雙冠軍印度米爾莎／哈薩克雪薇朵娃，笑納2連冠。
辛吉絲生涯大賽單打獨缺法網，與米爾莎的「神組合」搭檔時期，連奪溫網、美網、澳網3冠，同樣獨缺法網，辛吉絲回捧起法網女雙冠軍已經是2000年。
詹詠然同樣等待生涯首座大賽冠軍已久，2007年曾與莊佳容攜手闖進美網決賽，不過最終銀恨，尤其近來不少雙打好手都頻換搭擋，反觀唯有「辛然配」以紅土賽8連勝、2連冠絕佳狀態迎接法網，詹詠然或許有機會在此替寫下生涯里程碑。
(中時電子報)
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