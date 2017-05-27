桃猿主題日 首創寵物趴
Lamigo桃猿在6月3及4日舉辦第五個主題趴「愛PET趴」，訴求愛護動物以及寵物的「愛PET趴」將全猿主場化身為PET(寵物)溫暖的家，讓球迷朋友體會生命教育以及身歷可愛逗趣的寵物世界，將是首創的球場寵物主題嘉年華。
愛PET趴之「我最愛PET」第一彈，桃猿球員與LamiGirls將化身你的愛PET寵物風小物，讓球迷朋友在六日兩天的賽事當中可以憑票兌換，感受愛PET風，化身寵物情。
LamiGirls貓派倪暄、小鹿、陸筱晴、巫苡萱與她們的乖巧貓夥伴將為大家準備寵物風格貼紙，這款風格貼紙讓6月3日比賽進場的球迷朋友於進場時憑內野門票免費兌換，限量8000張(每票限兌一張，兌完為止)；至於桃猿戰士的犬派首領會是外型帥氣敦厚的朱育賢嗎？貓派首領是速度敏捷的陽耀勳嗎？桃猿戰士與熱情的犬夥伴之愛PET手藏海報形象將在下周公布，並在4日的比賽當中送給大家這款海報，限量8000張(每票限兌一張)，兌完為止。
另外「我最愛PET」第二彈之桃猿寵物戰士出場介紹登場，你的桃猿戰士是犬派還是貓派？代表大王的寵物究竟是犬還是貓？銳利殺氣的陳禹勳登場介紹難道會是犬？可愛逗趣的愛PET趴活動全面進攻，接下來的「愛PET樂猿」、「愛PET 健康」以及「我最愛PET」活動一彈接一彈，球迷朋友絕不能錯過三大路線最新訊息。
(中時電子報)
關鍵字：Lamigo桃猿
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