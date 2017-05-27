雲林慈愛會：善行不一定要花錢 撿起路上石頭也算

夜市慈善會在虎尾鎮惠來火葬場訪視案主家屬。（周麗蘭攝）

雲林夜市小販組成的「夜市慈愛會」，最高紀錄一年安葬263人、集資900萬元，平均花3.4萬元安葬一人，創會6年迄今幫忙安葬1314人，因為會員已達2000多人，平均每名會員幫助一人只花20元。

俗語「一樣生，百樣死」，夜市慈愛會訪視成員感受最深，沒錢下葬的可憐人還有很多等級，曾經遇過一名獨居老人遺體放在火葬場，身前只有ㄧ個香爐。

這個案子原本只能幫助棺材、骨灰罈、火化、塔位，慈愛會召集人們另掏腰包合資幫他弄了一個小靈堂。

慈愛會原本只協助雲林縣窮苦人家，後來因一個玄奇的案子而走出雲林縣，有個訪視成員夢見一個亡者來求助，但不知是誰；不久某殯葬業者通報，有人需要幫忙，當天晚上慈愛會的訪視成員又夢見同一人，夢到亡者向殯葬業者殺價；隔幾天訪視看到遺照，赫然發現與夢中同一人，該名亡者住南投、妹妹住在斗六。

召集人之一的「眼鏡」說，亡者有天主教、基督教、佛教、道教，幫助人的善念是共通的，仍依亡者的信仰祝福他們，請放下人世，去走該走的路，一路好走。

眼鏡說，這一路走來，並不希望案家記得他們，只希望家屬收拾好心境，重新出發，人生要繼續奮鬥，有能力的時候回饋社會，善行並不一定要花錢，撿起路上的石頭也算，當志工也很好，只要有善的良知與行為，一定不會做傷天害理的事。

(中時)