民眾打擊車手 萬元獎金可落袋
打擊車手拿獎金！為遏阻詐騙集團歪風，東勢警分局大力宣導民眾阻詐拿獎金，永源派出所長廖敏男表示，詐欺車手多是2人組，1人領款、1人把風，民眾若在ATM提款機處發現可疑人士，「不妨拿起電話試試手氣！」若因此查獲車手，可獲得獎金1萬元。
廖敏男指出，目前詐騙集團盛行，警察機關已在熱點地區編排巡邏或埋守勤務，但礙於警力有限，仍然無法全面防止車手提領贓款，管區警員除向金融機構行員及超商店員加強宣導，疑似詐騙車手正在提款行為時趕快報警，並擴大向鄰近商家、住戶及排班計程車宣導。
警方表示，發現可疑車輛停於路邊未熄火或計程車載客到達後未離開等候乘客，請立即撥打110報案，若順利查獲車手提款中，檢舉人可獲得1萬元獎金，另外不定時下載刑事警察局165專線最新公佈涉嫌台中市地區詐欺車手照片，提供轄區內商家及居民指認，希望能補警力不足。
東勢警分局呼籲，民眾若接獲以檢察官及政府機關名義要求要監管、凍結帳號之電話，務必要「冷靜」、「查證」、「報警」提高自我防詐警覺，政府機關不會平白無故要求民眾現場交付現金或至提款機前匯款，民眾遇不明或可疑電話，不論手機或市話，只要撥打「110」、「165防詐專線」或「165專線官方網站」、「LINE官方宣導帳號(官方帳號搜尋165或ID搜尋@tw165)」及「165反詐騙宣導臉書」。
(中時)
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