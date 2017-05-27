美國外交推手 布里辛斯基去世

布里辛基斯去年10月出席華府CSIS 研討會預言中美可成為真正夥伴。(江靜玲攝）

布里辛斯基認為中國的繁榮、民主與兩岸統一之間有著微妙的聯繫。(江靜玲攝）

美國前國家安全顧問布里辛斯基(Z. Brzezinski)26日辭世，享年89歲。布里辛斯基是卡特總統的國家安全顧問，與季辛吉並列為影響美國外交政策的兩大幕後推手。

布里辛斯基的死訊是由他的女兒26日晚透過社交媒體公佈的。

布里辛斯基崇尚外交政策實用主義，認為中國的繁榮、民主與兩岸統一之間有著微妙的聯繫，並曾應《中國時報》邀請於1996年訪問台灣。

布里辛基堅信美中關係是美國外交最重要的一環之一。去年10月在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「重新連接亞洲」(Reconnecting Asia)揭幕研討會上，布里辛斯基指出，美國在亞洲大陸應避免予人主宰稱霸的印象，並相信未來數十年中國和美國可以成為真正夥伴。

在場生前最後公開露面的研討會上，布里辛斯基說，中國人基本上務實、自信、聰明，未來數十年中國和美國可成為真正夥伴。而在美國的盟友法國、英國、日本都無能力也不會積極融入亞洲的前提下，美國在亞洲的角色將十分重要，美國可與中國進行合作對話。他並認為俄羅斯的人口只有中國十分之一，在區域內僅能發揮邊緣性作用，不致成為美國阻礙。

然而，若從全球勢力觀察，布里辛斯基認為，整體發展是利於中國的。美國只能盡力而為。不過，他認為，美國仍是世界強權，中國軍力上不及美國，成為強權，尚需要一段時間。

(中時)