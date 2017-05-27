不滿被擋路狂按喇叭 2機車騎士被追砍
新北市20歲張姓男子與3名友人今天（27日）凌晨4時許，分騎3輛機車前往中和區烘爐地夜遊，行經中和區中山路、中正路口時，1輛黑色休旅車及黑色轎車停在路口，張男和游姓友人覺得對方擋路，狂按喇叭不止，疑因導致對方不滿，追至建八路攔下2人，持刀下車追砍，張男身中4刀倒臥地上，警消獲報將張男送醫急救，游男則自行就醫，2人均無生命危險，警方已鎖定行凶車牌號碼追查車主下落釐清案情。
警方調查，張、游與另2名友人今天凌晨相約去烘爐地看夜景，4人分騎3輛機車由板橋出發，騎至中和區中山路準備右轉中正路時，前方2輛黑色轎車停在路口擋住去路，張、游猛按喇叭示意讓路，隨後即繞過2車繼續騎往目的地。
不料此舉疑似引發對方不滿，認為張、游故意挑釁，立即催油從後追趕，一路追至中和區建八路，攔下張男後，駕駛與友人持刀追砍張男4刀，張男當場血流如注倒地，另1輛轎車也在前方不遠處攔下游男追砍，張、游2人的友人見狀立即報案，4名行凶者則上車加速逃逸。
張男被警消送醫後，右手臂有10公分刀傷、左手臂有4公分刀傷，所幸未傷及動脈，沒有生命危險，游男則由友人陪同自行就醫，手臂、左胸、左肩及右大腿均有刀傷，也幸無大礙。張、游等人均表示不認識對方，可能是按喇叭引起對方不滿才惹禍上身。
轄區中和警分局已調閱沿路監視器畫面，鎖定2輛行凶轎車車牌號碼及車主身分，將陸續傳喚到案說明案情。
(中時)
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