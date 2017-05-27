MiLB》李振昌中繼0.1局 挨轟失分
效力洛磯3A (阿布奎基同位素)的旅美投手李振昌，今球隊與道奇3A(奧克拉荷馬市道奇)交手，因為先發投手剛從傷兵名單回來，僅投3.2局退場，李振昌上場接替投0.1局被擊出１支安打就是１發全壘打，失掉1分，球隊終場以6比4贏球。
李振昌前役出賽擺脫日前狀況低迷，同樣面對奧克拉荷馬市道奇中繼2局無失分，此役則因先發投手Harrison Musgrave剛傷癒復出，被限制僅用60球，所以在3.2局退場，壘上還有一名跑者，隨後由李振昌接替。
李振昌上場後，面對首位打者，被轟出全壘打，不過隨後立即回穩，以三振解決最後一個出局數，此役中繼0.1局，被擊出1支安打，投出1次三振，失掉1分，自責分率升至4.24。
(中時電子報)
關鍵字：李振昌
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