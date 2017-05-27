毒蟲隨身攜帶假陽具 疑為規避警方驗尿

吳嫌在束腰帶中夾藏假陽具、針筒及塑膠軟管。（王揚傑翻攝）

新北市警海山分局新海派出所員警昨（26）日凌晨巡邏時，於板橋國光路攔查1輛自小客車，見駕駛49歲吳姓男子神色慌張，遂要求吳男下車受檢，員警目視車內，在駕駛座下發現海洛因及安非他命各1包，立即將吳嫌帶回偵辦。

警方對吳嫌進行搜身時，發現吳嫌腰間纏著束腰帶，其中似乎夾藏異物，遂要求吳嫌取下束腰帶，赫見竟是一支假陽具、塑膠軟管及針筒，疑似為規避警方驗尿所準備，警方詢問其用途，吳嫌避而不答。

偵訊後，警方依毒品危害防制條例將吳嫌移送偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)