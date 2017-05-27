端午連假首日 蘇花公路湧現車潮

今天是端午連假第一天，蘇花公路湧現大量前往花、東的車流。（警方提供）

今天（27日）是端午連假第一天，由於國道5號有大量車流從台北南下往宜蘭，再經蘇花公路南下至花蓮、台東，今天一早蘇花公路入口處就湧現車潮，蘇澳警方估計，壅塞情況恐至下午3點才有可能舒緩。

蘇澳警方表示，因連續假日東部鐵路幹線加開班次，平交道柵欄管制增多，蘇花公路發生回堵情況，蘇澳市區道路車流緩慢，已加派警力到蘇澳交流道、蘇花公路入口、蘇東中北路口、中山中正路口、南澳平交道、東澳加油站等各重要路口指揮，加強疏導交通。

(中時)