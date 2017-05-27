凌晨騎車載友出遊 路不熟自撞電線桿腦震盪
高市2名17歲少年，今天凌晨4時共乘一部機車行經鳥松區本館路九龍殯儀館前時，突然碰的一聲撞上電線桿，前方同行友人聽見撞擊聲響折返查看發現車禍，立即報警求援，警方表示，駕駛沒有酒駕，但因腦震盪留院觀察，另同車友人受輕傷，這起自撞車禍肇事原因需進一步調查。
警方指出，17歲的邱姓少年今天凌晨4時騎機車搭載孫姓友人(17歲)，行經到高市鳥松區本館路九龍殯儀館前，疑因天色太暗、路況不熟而自撞上電線桿，2人受傷被送往榮總醫院急救，駕駛邱男因腦震盪住院觀察，孫男僅受輕傷，包紮後沒有大礙。
車禍發生後，一度傳出現邱姓少年疑是遭到1輛白色汽車追逐才撞上電線桿，但經警方深入追查後，發現是一起單純自撞車禍。
警方表示，邱男及孫男均住在楠梓區，昨天晚間與湯姓少年共6人分乘3輛機車外出夜遊，湯姓少年說，他們在行經本館路段時，因為視線昏暗且路況不熟，撞上電線桿後才驚覺出車禍，同行友人發現協助報警處理。
警方強調，經調閱監視器，發現的確有1輛白色轎車經過現場，但邱姓少年的機車車身沒有白色漆擦撞痕跡，僅有車頭因撞上電線杆遭嚴重毀損，排除遭白色汽車追撞發生車禍。
(中時)
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