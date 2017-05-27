搭飛機別做這些事 空姐會超感激
搭機對不少人來說是家常便飯，但也因如此容易產生「老鳥心態」，覺得自己對一切都瞭若指掌；其實，乘客搭飛機時所做的某些行為看似無傷大雅，卻會對空服員造成困擾或影響自身安全。
以下幾點為香港《蘋果日報》整理出乘客別在飛機上做的事，若能確實避免的話，空姐或空少可是會很感激你的呢！
第一、別要求空服員幫忙把行李放上行李架：
航空公司並沒有規定、甚至不希望空服員幫忙放行李，以免受傷；但若乘客是老弱婦孺時，則不在此限。
第二、享用完飛機餐，別把盤子與杯子疊起來：
由於餐車每一格高度都是固定的，乘客若這麼做，空服員得再將已疊好的杯、盤分開，會浪費他們的作業時間。
第三、如果沒有特別的事，不要在機艙廚房逗留：
這裡算是空服員在機上少數可以稍微休息的地方，乘客出現在此既會妨礙工作，也會讓他們有壓力。
第四、飛機降落前盡量別去上廁所：
雖說人有三急，有時「感覺」一來也控制不了，但在飛機準備降落時，為了自身安全著想，最好能忍一忍。
(中時電子報)
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