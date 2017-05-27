MLB》怪力男強壓卓奧特 馬林魚3轟打落天使
即便陣中有大聯盟官網近來力捧明星球員、攻擊指數飆上1.119的卓奧特(Mike Trout)，馬林魚隊仍深諳主場待客之道，開賽就給天使下馬威，「怪力男」史坦頓( Giancarlo Stanton)更在1局下就掃出中外野兩分炮，魚軍全場3轟，8比5打落天使。
面對馬林魚球場2012年開幕5年首度造訪的天使，史坦頓毫不客氣，1局下一棒把球轟出中外野，460呎(約140公尺)全壘打、本季第12轟，也是相隔近20天首轟，給天使顏色瞧瞧。估計史坦頓自2015年來超過460呎的全壘打多達10支全聯盟居冠，「怪力男」只說，「我只是做了我該做的。」
馬林魚隊捕手瑞爾謬托(J.T. Realmuto)，隨後再補上陽春炮，該局馬林魚就打下4分，一舉將比數超前，馬林魚攻勢未完，6局下波爾(Justin Bour)再挹注3分炮，澆熄天使上個半局追回2分的反攻氣焰，反觀近來引發討論的卓奧特，此役3打數沒有安打，僅獲2次保送。
鈴木一朗此役也代打上陣，1打數但並未有安打貢獻，他與天使重炮「生化人」普侯斯（Albert Pujols），兩位傳奇也在賽前相見歡，普侯斯此役4個打數有2安、跑回1分。
(中時電子報)
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