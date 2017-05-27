美偵察機近香港空域遭共軍攔截 中美軍事角力再現
美軍一架P-3「獵戶座」偵察機周三在香港東南方向約240公里抵近偵察時，遭中國解放軍2架殲10戰機攔截。路透社報導稱，雙方距離不足200公尺，此次事件再掀中美軍事角力風雲。
澳門軍事專家黃東27日接受香港「東網」訪問時表示，美軍偵察機飛過香港附近上空，是十分罕見，更會危害民航客機乘客的安全。黃東推測，美軍偵察機是為了收集位於廣東省江門市的解放軍某基地的軍事情報而出動。
報導稱，由於美軍偵察機進入了中國200海浬的「專屬經濟區」範圍，違反國際法，黃東認為中方出動戰機攔截是合理及合法。對於P-3偵察機掠過香港附近上空，黃東表示，珠江口附近有5個主要機場，空域十分繁忙，軍機隨意進入，可能會釀成相撞意外，對民航機乘客的生命構成危險。
黃東表示，解放軍該基地是一個潛艇基地，泊有某型潛艇。黃東認為，美軍為了收集上川島基地的情報，故特地從日本沖繩嘉手納空軍基地，出動P-3偵察。
(旺報)
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