高雄環保造筏賽龍舟 船翻落水濕答答
高市教育局「自力環保造筏水上活動」邁入第十屆，今年因應新南向政策，主題設為「南洋風」，且只能以紙箱材質製作，學生發揮創意，泰國象、椰子樹、發呆亭造型全出爐，但部分隊伍未考慮實用性，一下水就翻船，逗得場邊哈哈大笑。
自力環保造筏活動已成高雄經典趣味龍舟賽，今年活動27日在愛河邊登場，共有30支校園隊伍參加，本屆更安排親子隊伍划獨木舟，並配合「探索學校」滿周歲，會場周邊設置攀岩、射箭、樹攀等探索活動供民眾體驗。
往年不少隊伍用保特瓶、塑膠罐增加環保龍舟的浮力，主辦單位為提升難度，今年規定只能採用紙材，因此防水處理相當重要，高雄高商校安人員蔡振鴻表示，學生們為此特別蒐集廢棄的塑膠袋，包在紙箱外面當防水層。
因應新南向政策，今年主題設定為「南洋風」，樹德家商「飛魚水果號」模仿達悟族拼板舟造型，船上還裝飾著石板屋；三信家商「南洋漂流小沙洲」，則造了鯉魚王造型船，悠游於愛河河面，船上還有1座椰子樹沙丘。
海青工商「春日部自衛隊」以椰子樹、發呆亭為構想，學生楊翔浩說，隊員們撿拾校園裡椰子樹落葉，做成亭子的屋頂，展現熱帶休閒氣氛，船頭還參照高雄龍虎塔，有龍、虎頭，造型吸睛，可惜重心不穩，下水不到30秒就翻覆沈船。
經過激烈拚鬥，今年自力環保造筏比賽第一名由高雄高商「划象南洋隊」獲得，第二名福誠高中「嘎嘎嗚拉拉隊」，第三名則是三民家商的「三民家商94狂隊」；創意造型獎前三名分別是三信家商「南洋漂流小沙洲」、海青工商「春日部自衛隊」、樹德家商「飛魚水果號」。
(中時)
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