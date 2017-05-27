與美合作有意義參與國際組織 高碩泰有信心
駐美代表高碩泰表示，對於台灣未來和美方合作，推動台灣在有關世界衛生議題上參與國際社會，讓台灣在國際發聲，有充分信心。
高碩泰是在26日與媒體茶敘後受訪，針對有關台灣未能出席今年WHA，以及對來年是否樂觀，提出前述看法的。
高碩泰說，今年台灣在連續八年後未接到邀請參與世界衛生大會(WHA)，但美方還基於支持台灣有意義參與國際組織立場，在WHA會場明確表態，對台灣今年未能參與大會表達不滿；美國衛生部長普萊斯並在第一時間和我國衛福部長陳時中見面，舉行雙邊會談。對於台灣未來和美方合作，讓台灣在世界公衛議題中參與國際社會方面，高碩泰說，「我們有充分信心。」
對於在美國和國際友人協助下，台灣今年仍無法出席WHA，是否最終仍應回到自助的兩岸關係上？高碩泰表示，積極有意義參與國際社會和國際組織，是政府一貫立場。但最重要的是人助自助，過去一些成功事例是國際社會支持，加上大家共同努力，當然也是基於兩岸互相的善意。
他表示，整體國際參與是很重要的決策規劃，政府絕對繼續努力，一方面要稟持樂觀心態，但也要做好最好的準備。
(中時)
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