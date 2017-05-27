成大教授蔣為文發表《越南魂：語言、文字與反霸權》
成功大學越南研究中心主任蔣為文長期研究越南語言、文字、歷史及文學，累積近10年研究心得，出版新書發表《越南魂：語言、文字與反霸權》，探討為何越南能擺脫殖民地命運等歷史事件發展與影響等，有助於讀者對於「南進」重要國家之一的越南有更進一步了解。
成功大學越南研究中心主任蔣為文以台語、中文並陳的方式，探討越南為何可以擺脫殖民地命運、推動母語，並以台、越比較的方式，希望有助於讀者認識越南，也提供國內研擬「國家語言發展法」借鏡。
「17世紀鄭成功三千名部下投靠越南阮主，他們的現況如何？1945年蔣介石派20萬大軍到越南接受日軍投降時，又有什麼驚天駭人的秘聞？」蔣為文表示，在《越南魂》一書中，對上述史實都有清楚的交代，而且，越南從原本使用漢字改用羅馬字的過程以及越南國語字的來源又是如何，這些議題對目前文化部在研擬「國家語言發展法」時，可以提供借鏡及不同的思考面向。
(中時)
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