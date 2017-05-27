身家超越祖克伯！米蘭達可兒今傳嫁Snapchat創始人

米蘭達可兒傳出今嫁Snapchat創辦人。（圖／達志影像）

澳洲超模米蘭達可兒自從與奧蘭多布魯離婚後，她與Snapchat創始人伊凡史匹格(Evan Spiegel)傳出今天完婚，兩人吸金功力驚人，據悉夫妻身價合計超過50億美元(約1500億台幣)，堪稱是王子與公主的組合。

伊凡史匹格是Sanpchat創始人之一，早在2014年資產就已經達15億美元、超越臉舒創辦人祖克伯，成為最年輕的億萬富翁。而米蘭達可兒與奧蘭多布魯離婚後，兩人墜入情網，今更傳出兩人已在位於布倫特伍德的家中後院舉辦婚禮，而兩人的組合更堪稱宛如王子與公主，據悉雙方身價高達50億美元(約1500億台幣)，被指未來夫妻合體後，吸金功力更加可觀。

(中時電子報)