陳宜民端午節送暖 捐食安檢舉獎金給創世
立委陳宜民去年舉發過期乳瑪琳，獲新北市、台北市食安檢舉獎金，他利用端午連假，27日在高雄服務處舉辦社區與志工聯誼活動，教做手工粽品裝飾、與民眾分享肉粽美食之外，也將獎金公開轉贈給高雄創世基金會。
國民黨籍立法委員陳宜民今天在高雄服務處舉辦社區與志工聯誼活動，由明華國中老師帶領志工、社區民眾製作手工飾品，並一起品嘗肉粽美食，服務處熱鬧滾滾，宛如舉辦同樂會。
陳宜民長期追蹤食品安全議題，去年舉發過期乳瑪琳仍可於網路買到，獲新北市及台北市食安檢舉獎金，今天他利用端午聯誼活動機會，將獎金轉贈給高雄創世基金會，期盼政府持續重視食品安全之外，也能持續健全長期照顧制度。
他表示，回故鄉服務已4年多，去年就任立法委員後，也陸續在鳳山、苓雅成立服務處，提供市民更方便的服務，並希望市民到服務處表達更多高雄在地性的議題，讓他更能體會民情，協助解決市民朋友遭遇到的困難。
(中時)
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