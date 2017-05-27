「527」報喜！黃磊三度當爸 妻今在港產兒

黃磊和孫莉婚後育有2女，今再迎來第三胎兒子。（圖／取自黃磊微博）

黃磊今示愛老婆，隨後汪俊導演證實孫莉產下兒子。（圖／取自微博）

大陸男星黃磊1999年因演出《人間四月天》徐志摩一角在台灣走紅，2004年和女演員孫莉結婚，育有2女「多多」、「妹妹」，日前陸媒爆出黃磊將三度當爸，而今（27日）就傳出好消息，孫莉在香港產下第三胎兒子。

黃磊今早在微博發文：「527❤️」示愛老婆孫莉，大部分網友認為因為是愛妻節（527諧音我愛妻）的關係，黃磊才選在這天告白，但也有不少人猜可能是慶祝老婆生了第三胎，紛紛於底下留言「老三出生了吧」、「生了嗎？恭喜」。

隨後有八卦微博表示「黃磊在朋友圈跟大家報喜，應該是第三個孩子在香港出生了」，而和黃磊合作多次的導演汪俊，中午11點多也證實此消息，透露其乾兒子在早上8點55分出生，「7斤7兩！健壯如磊，帥氣如我」，開心向黃磊道賀，引來網友跟著一起祝福。

(中時電子報)