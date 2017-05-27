2020重返執政？ 吳敦義：無私推人選

吳敦義27日赴新竹市謝票。（徐養齡攝）

吳敦義呼籲黨員團結。（徐養齡攝）

吳敦義（左二）挑擔，象徵為國民黨挑起重任。（徐養齡攝）

國民黨主席當選人吳敦義27日痛批前瞻基礎建設既不前瞻也不公平，8800億全部舉債，九成以上都用在綠營縣市。儘管上回總統大選輸掉政權，他強調「帳是要算總帳的」，會大公無私推舉能贏回政權的人選挑戰2020。

吳敦義上周以過半票數贏得黨魁，今天趕赴新竹市舉辦感恩茶會，向地區黨員謝票，前立委呂學樟、前市長許明財、國民黨市議會黨團及百餘名支持者到場慶功。

近幾年大小選戰，國民黨從地方輸到中央，黨內氣氛低迷，吳敦義接任黨魁後首先要面臨縣市首長選戰這關，目前黨內有意參選的4名戰將，包含許明財、呂學樟、市議會黨團書記長林耕仁都出席，獨缺市議員鄭正鈐。

吳敦義強調，「帳是要算總帳的」，國民黨2018年若能打勝仗，等於為2020重新贏回政權奠定基礎，呼籲黨內同志團結一心，要從地方選戰出發，他會大公無私提名適當、優秀、最有機會贏回政權的人選出馬。

吳敦義向黨員喊話，指執政黨太過凶悍、高壓，用清算、鬥爭的手段在對付國民黨，不能隨便屈服下去，他競選時不斷強調，在野時要做一個有能力監督、制衡、像樣的在野黨，希望大家能團結，有效率監督政府。

他另批蔡政府前瞻基礎建設「既不前瞻也不公平」，獨厚綠營縣市。他當行政院長時從不分藍綠，認為錢都是老百姓辛苦納稅繳的，當時內閣官員也曾建議先用在藍營縣市，被他一口回絕。

(中時)