端午節前夕 龍潭警送愛心

桃園市龍潭警分局中興派出所結合地方善心人士組合的龍潭和諧發展後援會，27日舉辦端午送愛心活動。(賴佑維翻攝)

端午節將至，桃園市龍潭警分局中興派出所結合地方善心人士組合的龍潭和諧發展後援會，27日舉辦端午送愛心活動，其中1名53歲的宋姓婦女因獨居，加上身體欠佳，警方獲知後也和龍潭和諧發展後援會送上民生物資，希望讓騎過端午節。

龍潭警方表示，龍潭和諧發展後援會理事長陳鋒陽及會員們對於長期濟助轄內生活困苦，孤苦無依、中低收入戶刻不容緩，希望藉由活動讓鄉親們能慷慨解囊，濟助這些困苦家庭。

(中時)