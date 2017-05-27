駁反同團體 吳祥輝：我嘿咻六千次 從不為傳宗接代

吳祥輝不認同性行為是為了傳宗接代的說法。（中時資料照）

台灣成為亞洲第一個判決同婚合法化的國家，但不少反同團體依舊強烈反彈，甚至堅持性行為是為了傳宗接代的說法；對此，作家吳祥輝並不認同，他表示自己這輩子的性行為至少超過六千次，但從來沒有一次是為了傳宗接代。

吳祥輝今（27）日稍早先是於臉書指出，他對同志運動及恐同團體的基本感覺， 就是有些人為了追求自我權益奮鬥數年，有些人為了阻止他人追求權益，同樣非常賣力。

稍晚，吳祥輝再度po文提到，「他們說，性行為是為了傳宗接代；我說，我至少性行為超過六千次，沒一次是為了傳宗接代，自首無罪吧？」這兩篇po文，明顯表達出他無法接受反同團體的論點。

不過，由於「六千」這個數字實在是太吸引人，反倒引起許多人討論，六十三歲的吳祥輝解釋，他從有性行為開始，至今已四十年，「一年平均一百五十次、 平均一周三次，算很正常吧？」

(中時電子報)